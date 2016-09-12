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Кабмин ФРГ не подтвердил данные о консультациях с РФ о кандидате на пост генсека ООН

Международная панорама
12 сентября, 14:34 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, сентября. /ТАСС
Сейчас на должность генсека претендует 10 кандидатов, Кристалины Георгиевой среди них нет, отметил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
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Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

© AP Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ не подтвердило сообщения болгарских СМИ о якобы прошедших консультациях с Россией по кандидату на должность генерального секретаря ООН от Болгарии. Соответствующее заявление сделал в понедельник представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Тему доверительных бесед канцлера я не комментирую, - сказал он. - Сейчас на должность генсека претендует 10 кандидатов, Кристалины Георгиевой среди них нет".

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Ранее болгарские СМИ сообщали о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы уговорила президента РФ Владимира Путина поддержать в качестве кандидата от Болгарии на пост генерального секретаря ООН Кристалину Георгиеву вместо выдвинутой ранее Софией Ирины Боковой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 сентября опровергла эту информацию.

Бокова, возглавляющая сейчас ЮНЕСКО, 11 февраля 2016 года была выдвинута в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН постоянным представительством Болгарии при Организации.

Пост генерального секретаря ООН, который с 2007 года занимает южнокореец Пан Ги Мун, станет вакантным 1 января. Согласно существующим правилам, для назначения на эту должность претенденту необходимо получить девять голосов, в том числе голоса всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. После этого его кандидатура будет вынесена на утверждение Генеральной Ассамблеи.

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