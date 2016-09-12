Белый дом: Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом

Белый дом: кандидаты в президенты США сами решают, что сообщать о своем здоровьеМеждународная панорама 12 сентября, 21:24
Трамп предложил Клинтон сняться с выборов из-за презрения к избирателямМеждународная панорама 12 сентября, 21:15
Скворцова: младенческая смертность в Севастополе - одна из самых низких в РоссииОбщество 12 сентября, 21:12
Статуя футболиста Алана Ширера установлена рядом со стадионом "Ньюкасла"Спорт 12 сентября, 20:50
СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции ФранклинаНаука 12 сентября, 20:46
На вертолетах и тракторах: как проходит досрочное голосование в отдаленных районах РФПолитика 12 сентября, 20:35
СМИ: второй "Мистраль" будет передан Египту 16 сентябряМеждународная панорама 12 сентября, 20:28
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 20:17
СМИ: Blue Origin разработала тяжелую ракету для запуска спутников и людейКосмос 12 сентября, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом продолжает считать, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, разоблачивший программы электронного шпионажа в Америке и во всем мире, должен вернуться в США и предстать перед судом. Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест подтвердил это в понедельник на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопросы о возможности помилования Сноудена Бараком Обамой.
"Позиция нашего президента по этому вопросу не изменилась", - сказал пресс-секретарь. Он напомнил, что Обама уже не раз публично высказывал отношение к делу Сноудена.
"Сноуден обвиняется в серьезных правонарушениях, - заявил Эрнест. - Политический подход нашей администрации заключается в том, что он должен вернуться и ответить на эти обвинения". "Разумеется, его права на должное судопроизводство будут соблюдены", - заверил представитель Белого дома.
Эрнеста также попросили прокомментировать общественную значимость сведений, обнародованных знаменитым диссидентом. В ответ, однако, пресс-секретарь заявил, что "способ публикации информации", избранный Сноуденом, "нанес ущерб национальной безопасности США". По мнению Эрнеста, у Сноудена "имелись механизмы, которыми он мог воспользоваться. чтобы распространить информацию более ответственно", даже и с учетом "тех обеспокоенностей, которые у него были".
На дополнительные вопросы о возможности помилования Сноудена пресс-секретарь ответил, что "не станет вдаваться в процесс размышлений президента" Обамы о помиловании кого бы то ни было.
Работавший на Агентство национальной безопасности США аналитик Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.
В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.
На экраны в США в скором времени выйдет биографический фильм о Сноудене, созданный режиссером Оливером Стоуном.