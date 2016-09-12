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Белый дом: Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом

Международная панорама
12 сентября, 21:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Отвечая на вопрос о возможности помилования экс-сотрудника АНБ, пресс-секретарь президента США заявил, что позиция президента по этому вопросу не изменилась
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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом продолжает считать, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, разоблачивший программы электронного шпионажа в Америке и во всем мире, должен вернуться в США и предстать перед судом. Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест подтвердил это в понедельник на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопросы о возможности помилования Сноудена Бараком Обамой.

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"Позиция нашего президента по этому вопросу не изменилась", - сказал пресс-секретарь. Он напомнил, что Обама уже не раз публично высказывал отношение к делу Сноудена.

"Сноуден обвиняется в серьезных правонарушениях, - заявил Эрнест. - Политический подход нашей администрации заключается в том, что он должен вернуться и ответить на эти обвинения". "Разумеется, его права на должное судопроизводство будут соблюдены", - заверил представитель Белого дома.

Эрнеста также попросили прокомментировать общественную значимость сведений, обнародованных знаменитым диссидентом. В ответ, однако, пресс-секретарь заявил, что "способ публикации информации", избранный Сноуденом, "нанес ущерб национальной безопасности США". По мнению Эрнеста, у Сноудена "имелись механизмы, которыми он мог воспользоваться. чтобы распространить информацию более ответственно", даже и с учетом "тех обеспокоенностей, которые у него были".

На дополнительные вопросы о возможности помилования Сноудена пресс-секретарь ответил, что "не станет вдаваться в процесс размышлений президента" Обамы о помиловании кого бы то ни было.

Дело Сноудена

Работавший на Агентство национальной безопасности США аналитик Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

На экраны в США  в скором времени выйдет биографический фильм о Сноудене, созданный режиссером Оливером Стоуном.

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