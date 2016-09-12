Белый дом: кандидаты в президенты США сами решают, что сообщать о своем здоровье

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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом исходит из того, что участники президентской предвыборной гонки в США сами должны решать, какую информацию о своем здоровье и в каких деталях раскрывать. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь президента США Джош Эрнест, отвечая на соответствующие вопросы в контексте нынешней президентской предвыборной гонки в стране.
"Сами кандидаты отвечают за принятие решений по поводу своих кампаний", - сказал он. Общественный интерес к информации о состоянии их здоровья понятен, это "законные вопросы", но "кандидаты сами решают, какую информацию и в каких деталях они готовы распространять", добавил Эрнест.
По его словам, он не считает себя вправе "давать советы" действующим кандидатам в президенты, но может поделиться опытом Барака Обамы. Как напомнил Эрнест, тот обнародовал информацию о состоянии своего здоровья в преддверии президентских выборов, а после того, как возглавил государство, "каждые пару лет просил своего врача готовить соответствующий бюллетень", который распространялся публично.
Тема обсуждалась в связи с недомоганием кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая в воскресенье плохо почувствовала себя на публичной церемонии и вынуждена была срочно ее покинуть. Эрнест не смог уточнить, звонил ли Обама после этого Клинтон. "Я не в курсе каких-либо телефонных разговоров (между ними)", - сказал он.
По его словам, Обама продолжает считать Клинтон "лучшим человеком в стране" с точки зрения способности "сменить его в Овальном кабинете" Белого дома. "Трудолюбие и энергичность" экс-госсекретаря известны действующему президенту по многолетней совместной работе, и он уверен, что в случае избрания Клинтон сохранит эти качества, отметил Эрнест.
Как стало известно позже, 9 сентября у Клинтон была диагностирована пневмония. Кандидат в президенты отменила свою поездку в Калифорнию из-за ухудшения состояния здоровья.