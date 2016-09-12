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Трамп пожелал Клинтон скорейшего выздоровления

Международная панорама
12 сентября, 15:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС
Кандидат в президенты США от Республиканской партии добавил, что в ближайшее время собирается опубликовать детальную информацию о состоянии собственного здоровья
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пожелал своей сопернице Хиллари Клинтон скорейшего выздоровления. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, почему предвыборный штаб кандидата от Демократической партии не сообщил сразу о том, что у нее диагностировали пневмонию.

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"Я действительно не знаю, что происходит. Желаю ей скорейшего выздоровления", - заявил Трамп. Он также добавил, что собирается в ближайшее время опубликовать детальную информацию о состоянии собственного здоровья.

В воскресенье кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на проходящей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Официальный представитель пресс-службы ее избирательного штаба Ник Меррилл заявил, что экс-госсекретарь перегрелась и отправилась в квартиру дочери. Спустя примерно два часа Клинтон смогла самостоятельно выйти из дома, сесть в машину и поехать к себе домой.

Позже личный врач Клинтон Лиза Бардек сообщила, что у кандидата в президенты 9 сентября была диагностирована пневмония. Из-за недомогании ей пришлось отменить поездку в штат Калифорния, которую она намеревалась совершить в рамках предвыборной кампании.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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