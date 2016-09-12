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СМИ: Клинтон отменила поездку в Калифорнию из-за болезни

Международная панорама
12 сентября, 5:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
При этом в расписании политика по-прежнему значится поездка в Лас-Вегас в среду
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© AP Photo/Craig Ruttle

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Поездка кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Калифорнию отменена из-за ухудшения здоровья экс-госсекретаря. Об этом сообщила американская телекомпания CNN.

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По данным ее источников в штабе политика, планировалось, что экс-госсекретарь в понедельник и во вторник проведет в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско серию мероприятий по сбору средств для Демократической партии. Теперь эти планы отменены. В расписании политика по-прежнему значится поездка в Лас-Вегас (штат Невада) в среду.

Личный врач Клинтон Лиза Бардек сообщила, что у кандидата в президенты в пятницу, 9 сентября, была диагностирована пневмония. По словам медика, Клинтон "выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график". Бардек отметила, что ранее у экс-госсекретаря было обезвоживание, но сейчас "у нее восстановлен баланс жидкости в организме, и она поправляется".

Ранее в воскресенье Клинтон на проходящей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года почувствовала себя плохо. Официальный представитель пресс-службы ее избирательного штаба Ник Меррилл заявил, что экс-госсекретарь перегрелась и отбыла в квартиру дочери. Спустя примерно два часа Клинтон смогла самостоятельно выйти из дома, сесть в машину и отправиться домой.

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