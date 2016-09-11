Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон почувствовала себя нехорошо во время проходящих сегодня в Нью-Йорке траурных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.
Об этом сообщила телекомпания Fox News.
По сведениям ее источников, у Клинтон произошел некий "связанный со здоровьем инцидент", из-за которого она покинула церемонию раньше, чем планировалось. "По словам источника, кандидат в президенты от демократов, как казалось, потеряла сознание по пути в свой минивэн, охране пришлось помочь ей", - отметила телекомпания.