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Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября

Международная панорама
11 сентября, 17:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По сведениям СМИ, у политика произошел некий "связанный со здоровьем инцидент", из-за которого она покинула церемонию раньше, чем планировалось
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Хиллари Клинтон (в центре)

Хиллари Клинтон (в центре)

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон почувствовала себя нехорошо во время проходящих сегодня в Нью-Йорке траурных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

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Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По сведениям ее источников, у Клинтон произошел некий "связанный со здоровьем инцидент", из-за которого она покинула церемонию раньше, чем планировалось. "По словам источника, кандидат в президенты от демократов, как казалось, потеряла сознание по пути в свой минивэн, охране пришлось помочь ей", - отметила телекомпания.

 

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