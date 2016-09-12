США не получали официального запроса о выводе спецназа с юга Филиппин

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США не получал официального запроса от властей Филиппин о выводе американских войск с юга страны. Об этом заявил начальник пресс-службы ведомства Джон Кирби.

"Мы не осведомлены о каком-либо официальном контакте от правительства Филиппин по этому вопросу", - приводит его слова агентство Reuters. Как отметил Кирби, США остаются привержены альянсу с Филиппинами.

Ранее в этот же день филиппинский президент Родриго Дутерте заявил, что расквартированный на юге страны спецназ США должен покинуть страну, объяснив это тем, что "исламисты убьют этих американцев, попытаются их похитить для получения выкупа".

Спецназ США расквартирован в южной части Филиппин с 2002 года. За последние 14 лет в этом районе от рук экстремистов неоднократно гибли американские военнослужащие.