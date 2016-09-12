СМИ: курдские силы самообороны на севере Сирии приветствовали перемирие

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БЕЙРУТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Командование Курдских сил самообороны (КСС) приветствовало в понедельник соглашение о перемирие, вступившее в силу на всей территории Сирии. В заявлении, переданном информационным агентством Фират, выражается надежда на то, что "американо-российские договоренности позволят сконцентрировать совместные усилия на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Кроме того, как отмечается в документе, эти договоренности "создают необходимые условия для политического перехода (в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН) к новой Сирии, где будут обеспечены права всех общин и их защита согласно международным нормам".
"Мы убеждены, что в процесс переходного периода должны быть вовлечены все политические стороны, включая автономную курдскую администрацию. Только такой подход позволит гарантировать устойчивое прекращение огня", - подчеркивается в заявлении.
КСС подтверждают свою приверженность борьбе с бандами террористов из ИГ, но при этом указывают "на необходимость прекращения турецкой оккупации сирийской территории".
Турция ввела свои войска на север Сирии 24 августа в рамках операции "Щит Евфрата" и создала "зону безопасности" в пограничном районе между городами Джараблус и Аазаз.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.