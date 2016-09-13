Госдеп: парламентские выборы в Белоруссии прошли с нарушениями

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США приветствуют мирный ход парламентских выборов в Белоруссии и отмечают улучшение избирательного процесса, который, однако, не соответствовал международным нормам. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Джона Кирби.

"Соединенные Штаты приветствуют мирно прошедшие 11 сентября парламентские выборы в Белоруссии. Мы признаем ряд улучшений в избирательном процессе и отмечаем, что впервые за 12 лет в парламенте будет представлено альтернативное мнение", - отмечается в тексте. В то же время в документе утверждается, что завершившееся голосование "не отвечало международным обязательствам Белоруссии по обеспечению свободных и честных выборов", о чем говорится в докладах наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы.

Кирби, в частности, указывает на нежелание властей "регистрировать больше оппозиционных кандидатов", чем на предыдущих выборах. Кроме того, считает он, подсчет голосов проводился недостаточно прозрачно. Работа СМИ, по мнению Кирби, также "не позволяла избирателям получать достаточно информации перед принятием решений". "Мы продолжаем призывать правительство Белоруссии к серьезной реформе избирательного законодательства и процесса в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы", - резюмировал он.

Ранее наблюдатели от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества заявили, что в Белоруссии было обеспечено свободное волеизъявление граждан, выборы проведены в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством республики, а для участников избирательного процесса вне зависимости от их партийной принадлежности и политических взглядов обеспечены равные условия.

11 сентября в Белоруссии состоялись выборы в Палату представителей Национального собрания (нижнюю палату парламента). По данным ЦИК страны, депутаты избраны во всех округах. Выборы проходили по мажоритарной системе - в 110 округах выбирали 110 депутатов из 484 претендентов. Итоговая явка составила 74,8% (на парламентских выборах в 2012 году - 74,61%).