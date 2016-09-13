Билл Клинтон: у Хиллари уже были проблемы со здоровьем, подобные нынешним

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. У кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в прошлом уже неоднократно случались проблемы со здоровьем, подобные нынешним. Это признал ее супруг - бывший президент США Билл Клинтон - в интервью телекомпании PBS, которое было выпущено в эфир в понедельник.
"Редко, (но) больше, чем один раз за последние много, много лет, с ней случалось такое же, когда ее организм бывал сильно обезвожен. А она работала, как демон, будучи госсекретарем США, сенатором и в последующий год", - сказал муж претендента на президентское кресло у демократов на предстоящих в ноябре выборах. Клинтон занимала пост госсекретаря США в 2009-2013 гг. А в 2001-2009 гг. она представляла штат Нью-Йорк в Сенате Конгресса США.
В воскресенье Клинтон вынуждена была досрочно покинуть церемонию в память трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в связи с недомоганием. Видеозапись запечатлела, как у нее буквально подкосились ноги. Позже было объявлено, что у Клинтон воспаление легких. Теперь она выздоравливает у себя дома в штате Нью-Йорк, приостановив личное участие в предвыборной кампании.
По словам Билла Клинтона, в настоящее время его жена "чувствует себя прекрасно". На пользу ей пошел "хороший сон", отметил 42-й президент США, находившийся у власти в 1993-2001 годах.
При этом он заверил, что никаких серьезных недугов, скрываемых от общественности, у его 68-летней супруги нет. Если у Хиллари Клинтон есть какие-то проблемы со здоровьем подобного рода, "то это тайна для меня и всех ее докторов", заявил бывший американский лидер.
Сама Хиллари Клинтон на своей странице в Twitter написала несколько часов назад: "Спасибо всем, кто направлял добрые пожелания! Я чувствую себя прекрасно и иду на поправку. Жду не дождусь выхода, как любой человек, когда-либо уходивший больным с работы домой. Вскоре увидимся во время предвыборных разъездов".