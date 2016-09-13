Кейн: Клинтон готова дать дополнительную информацию о своем здоровье

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Кандидат от правящей Демократической партии США в президенты страны Хиллари Клинтон "обязуется вскоре предоставить дополнительную информацию о состоянии своего здоровья". Ее напарник по предвыборной гонке кандидат в вице-президенты Тим Кейн сообщил об этом в понедельник журналистам после очередной встречи с избирателями в Дейтоне (штат Огайо).
Однако журналисты обратили гораздо большее внимание не на это обещание, а на то, что бывший губернатор этого штата, а ныне кандидат в сенаторы Тед Стрикленд, представляя Кейна собравшимся, заявил, что тот в случае необходимости "готов стать президентом" страны.
В воскресенье Клинтон вынуждена была досрочно покинуть церемонию в память трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в связи с недомоганием. Позже было объявлено, что у нее воспаление легких. Теперь она выздоравливает у себя дома в штате Нью-Йорк, приостановив личное участие в предвыборной кампании.
Хиллари Клинтон: первая леди, сенатор, госсекретарь, президент?
Кейн, по его словам, позвонил ей сразу после случившегося. Как он теперь утверждает, ему "показалось примечательным, как она живо реагировала на (его) слова, была разговорчива и шутила".
На его взгляд, Клинтон просто переутомилась, поскольку на прошлой неделе "работала не щадя себя", а затем поехала на важную для нее воскресную церемонию, хотя у нее еще в пятницу была диагностирована пневмония.
"Она ведет кампанию уже полтора года, - сказал 58-летний сенатор о своей 68-летней напарнице. - Ее энергия меня поражает. Мне за ней бывает трудно угнаться".
По свидетельству газеты The Columbus Dispatch, дежурные комплименты Кейна были восприняты как должное, а вот высказывание Стрикленда о самом кандидате в вице-президенты "вызвало бурную реакцию", хотя в иных обстоятельствах и было бы "вполне рутинным".
Публичные пересуды о здоровье Клинтон продолжались в США весь день. Телекомпания NBC обнародовала список вопросов к ее предвыборному штабу, "на которые до сих пор нет ответа".
В частности, журналистов заинтересовало: зачем скрывать такой диагноз, как пневмония; идет ли речь об атипичной пневмонии, которую можно перенести на ногах; испытывала ли Клинтон в последние дни недомогание по другим причинам; теряла ли Клинтон сознание после воскресного эпизода; почему ее не госпитализировали, а отвезли сначала к дочери, а затем домой и так далее.
Появятся ли ответы на эти и другие вопросы, весьма сомнительно. Клинтон всегда была известна неумением и нежеланием общаться с журналистами, и штаб ее кампании берет с нее пример. Даже действующие сотрудники Госдепартамента, работающие со СМИ, жалуются, что до этого штаба совершенно "не достучаться".
В понедельник представитель кампании Ник Меррил заявил лишь, что Клинтон "по рекомендации врачей остается дома и отдыхает". Самочувствие ее, по его словам, "продолжает улучшаться". Специалисты пока исходят из того, что Клинтон оправится от своего недомогания и продолжит предвыборную борьбу.
В современной истории США журналисты нашли пока лишь один прецедент выхода кандидата из гонки по состоянию здоровья. В 1972 году сенатор Том Иглтон согласился баллотироваться в вице-президенты в паре с Джорджем Макговерном, но вскоре вынужден был взять самоотвод, поскольку стало известно, что у него случались приступы сильной депрессии. Это еще более подорвало позиции Макговерна в борьбе с действующим президентом Ричардом Никсоном, который боролся тогда за переизбрание.