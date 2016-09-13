Эксперт: в случае выхода Клинтон из гонки ее вполне может заменить Байден

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Действующий вице-президент США Джозеф Байден станет более предпочтительным кандидатом в президенты для верхушки Демократической партии, чем бывший участник нынешней гонки сенатор Берни Сандерс. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник выразил Кайл Кондик, старший редактор веб-журнала Sabato's Crystal Ball, выпускаемого Центром политики Университета Вирджинии.

После того, как кандидат от демократов экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в минувшее воскресенье почувствовала себя плохо на публике, в США разгорелись дискуссии о том, кто может заменить ее перед предстоящим голосованием.

"Таких прецедентов очень немного, но если Клинтон откажется от участия в гонке, то тогда Национальный комитет Демократической партии выберет ей замену. Можно предположить, что этим человеком станет Джо Байден, но я уверен, что сторонники Берни Сандерса потребуют выдвинуть его", - предположил эксперт. Однако, по его словам, данный вопрос будет решаться партийной элитой, которая, "по всей вероятности, захочет отдать номинацию тому, кто ей близок".

"Сложность тут заключается еще в том, что для печати избирательных бюллетеней установлен свой крайний срок", - продолжил Кондик. Поэтому в случае выхода кандидата из борьбы развитие событий предугадать будет сложно, считает он.

Как заявил ранее пресс-секретарь штаба Клинтон Брайан Фэллон, ее недомогание связано исключительно с диагностированным еще в минувшую пятницу воспалением легких. Но в прессе многие этому не верят.

Так, в понедельник газета The Hill опубликовала комментарий бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления Чарльза Фэддиса, по словам которого, версия представителей окружения Клинтон никак не объясняет того, "почему ее (Клинтон) почти пришлось нести до машины, а сопровождающих ее репортеров даже не подпустили". По мнению автора, "они просто могли увидеть то, что лишило бы Клинтон всякого шанса стать президентом".

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