Клинтон сообщила, что чувствует себя хорошо

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон разместила в понедельник на своей странице в Twitter сообщение, согласно которому она чувствует себя хорошо. Также политик поблагодарила всех, кто желал ей скорейшего выздоровления.
В воскресенье Клинтон на состоявшейся в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года почувствовала себя плохо и спешно покинула мероприятие. Ее личный врач Лиза Бардек позже сообщила, что у экс-госсекретаря в пятницу была диагностирована пневмония. По словам медика, Клинтон "выписали антибиотики, рекомендовали отдыхать и скорректировать график". Политик отменила запланированную ранее поездку в штат Калифорния, где должна была провести мероприятия по сбору средств.