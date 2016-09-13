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Порошенко: Украина получит очередной транш от МВФ 14 сентября

Международная панорама
13 сентября, 13:53 UTC+3 КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) 14 сентября.

"Завтра, 14-го, у нас будет очередной миллиард транша от Международного валютного фонда, который создаст прочный фундамент под наши реформы", - сказал он во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством страны согласованных условий.

Представитель Нацбанка Украины Олег Чурий рассказал, что страна ожидает от МВФ $1 млрд после заседания и еще 1,3 млрд позднее.

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