Порошенко: Украина получит очередной транш от МВФ 14 сентября

Уголовное по факту смерти контрактника возбуждено в ЧелябинскеПроисшествия 13 сентября, 13:28
Звезды экрана, сцены и Instagram: GQ назвал "людей года"Культура 13 сентября, 13:21
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работыКультура 13 сентября, 13:18
IHC и ОСК договорились о строительстве дноуглубительной техники в РоссииТранспорт 13 сентября, 13:06
Мигрировавшие из ХМАО медведи угрожают ямальским оленямНовости Урала 13 сентября, 13:04
Предприятие "Швабе" стало технопарком в области лазерных и оптических технологийНовости партнеров 13 сентября, 12:33
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусораВ стране 13 сентября, 12:28
ТЭЦ для обеспечения теплом 100 тыс. квартир открылась в ЕкатеринбургеНовости Урала 13 сентября, 12:18
"Вертолеты России" отремонтируют четыре Ми-17 для Минобороны ВенгрииАрмия и ОПК 13 сентября, 12:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) 14 сентября.
"Завтра, 14-го, у нас будет очередной миллиард транша от Международного валютного фонда, который создаст прочный фундамент под наши реформы", - сказал он во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.
В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством страны согласованных условий.
Представитель Нацбанка Украины Олег Чурий рассказал, что страна ожидает от МВФ $1 млрд после заседания и еще 1,3 млрд позднее.