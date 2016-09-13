Украинская студия "Квартал 95" отказалась от государственной поддержки своих фильмов

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Популярная украинская телестудия "Квартал 95" из-за возникшего скандала после выступления артистов в Юрмале отказалась представлять свои фильмы на презентации, организованной агентством по вопросам кино (Госкино) Украины. Об этом заявил во вторник основатель студии Владимир Зеленский во время мероприятия.

Продюсеры студии "Квартала 95" ранее обратились в Госкино с просьбой о государственной финансовой поддержке на общую сумму 50 млн грн ($1,9 млн) двух проектов - комедийного сериала "Слуга народа" и мультфильма "Возвращение Гулливера".

"Возвращение Гулливера" - большой проект, в который мы вложили душу, тело и десять лет своей жизни. Но сегодня от нашего "Квартала", от всех нас, я хочу отказаться от питчинга нашего проекта в связи с определенной ситуацией, которая сложилась в медиа-пространстве", - приводит его слова украинский телеканал "ТСН".

В минувшие выходные на юмористическом фестивале в Юрмале участники студии изобразили во время своего выступления президента Украины Петра Порошенко прохвостом, который у всех выпрашивает деньги и никому ничего не отдает. После этого на "Квартал 95" начались нападки со стороны представителей украинской политической элиты. Лидер фракции "Радикальной партии" в Верховной раде Олег Ляшко потребовал запретить руководителю коллектива Владимиру Зеленскому выступать на Украине, а на популярных интернет-ресурсах появились десятки публикаций с оскорблениями и угрозами в адрес студии.

В свою очередь "Квартал 95" опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не откажется от своих выступлений, несмотря на развернутую против студии "заказную политическую кампанию".

"Квартал 95" был создан в 2003 году из команды КВН, которая выступала в Высшей лиге и капитаном которой был Владимир Зеленский. Сегодня это одна из крупнейших в Европе компаний по производству развлекательного контента: полнометражных художественных лент, комедийных сериалов, масштабных ТВ-шоу, телефильмов, мюзиклов, концертов и фестивалей юмора.

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