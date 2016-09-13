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Украинская студия "Квартал 95" отказалась от государственной поддержки своих фильмов

Международная панорама
13 сентября, 16:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
В минувшие выходные на юмористическом фестивале в Юрмале участники студии изобразили во время своего выступления президента Украины Петра Порошенко прохвостом, который у всех выпрашивает деньги
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© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Популярная украинская телестудия "Квартал 95" из-за возникшего скандала после выступления артистов в Юрмале отказалась представлять свои фильмы на презентации, организованной агентством по вопросам кино (Госкино) Украины. Об этом заявил во вторник основатель студии Владимир Зеленский во время мероприятия.

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Продюсеры студии "Квартала 95" ранее обратились в Госкино с просьбой о государственной финансовой поддержке на общую сумму 50 млн грн ($1,9 млн) двух проектов - комедийного сериала "Слуга народа" и мультфильма "Возвращение Гулливера".

"Возвращение Гулливера" - большой проект, в который мы вложили душу, тело и десять лет своей жизни. Но сегодня от нашего "Квартала", от всех нас, я хочу отказаться от питчинга нашего проекта в связи с определенной ситуацией, которая сложилась в медиа-пространстве", - приводит его слова украинский телеканал "ТСН".

В минувшие выходные на юмористическом фестивале в Юрмале участники студии изобразили во время своего выступления президента Украины Петра Порошенко прохвостом, который у всех выпрашивает деньги и никому ничего не отдает. После этого на "Квартал 95" начались нападки со стороны представителей украинской политической элиты. Лидер фракции "Радикальной партии" в Верховной раде Олег Ляшко потребовал запретить руководителю коллектива Владимиру Зеленскому выступать на Украине, а на популярных интернет-ресурсах появились десятки публикаций с оскорблениями и угрозами в адрес студии.

В свою очередь "Квартал 95" опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не откажется от своих выступлений, несмотря на развернутую против студии "заказную политическую кампанию".

"Квартал 95" был создан в 2003 году из команды КВН, которая выступала в Высшей лиге и капитаном которой был Владимир Зеленский. Сегодня это одна из крупнейших в Европе компаний по производству развлекательного контента: полнометражных художественных лент, комедийных сериалов, масштабных ТВ-шоу, телефильмов, мюзиклов, концертов и фестивалей юмора.

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