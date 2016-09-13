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Саудовская Аравия приветствовала перемирие в Сирии

Международная панорама
13 сентября, 19:47 UTC+3
В МИД королевства сообщили также, что с интересом следят за началом временного перемирия
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Саудовская Аравия приветствует перемирие между конфликтующими сторонами в Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД королевства.

"Саудовская Аравия с интересом следит за началом временного перемирия в Сирии и в то же время приветствует достигнутое соглашение", - цитирует заявление МИД Саудовское агентство печати.

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