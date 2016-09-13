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Порошенко: совет нацбезопасности Украины проведет заседание по санкциям против РФ

Международная панорама
13 сентября, 22:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
По словам президента, "это делается в четкой координации с нашими партнерами из Европейского Союза, США и партнерами по международной коалиции в поддержку Украины"
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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проведет специальное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении санкций против России. Об этом во вторник заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО по вопросам подготовки государственного бюджета страны на 2017 года.

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"По общей и согласованной позиции с правительством в ближайшие дни будет проведено специальное заседание СНБО, посвященное санкциям против отдельных юридических и физических лиц Российской Федерации", - цитирует Порошенко пресс-служба главы государства. По словам президента, "это делается в четкой координации с нашими партнерами из Европейского Союза, США и партнерами по международной коалиции в поддержку Украины".

Отношения России и Украины. Досье

Расширение санкций

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив сообщил 31 августа, что правительство страны продлило срок действия персональных санкций в отношении 388 физических лиц и 105 юридических лиц, в том числе из РФ. Кроме того, этот перечень был расширен еще на 259 физлиц и 46 юрлиц.

Кубив заявил, что санкции применяются в отношении тех, кто "поддерживает терроризм на Украине".

388 физлиц и 105 юрлиц

В сентябре 2015 года вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко, который ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". В санкционном списке тогда оказалось 388 физических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса. В частности, под санкции подпали сотрудники ТАСС, "России сегодня", изданий "Известия" и "Российская газета", информационного агентства RUPTLY, "Взгляд.ру", НТВ, Первого канала. Тогда же санкции были применены в отношении "Концерна ПВО "Алмаз-Антей", Банка Москвы, Газпромбанка, "РТР-Планеты", "России 24", "Аэрофлота", ОАО "Первая грузовая компания" и других.

Кроме того, Порошенко 27 мая этого года подписал указ о введении персональных санкций в отношении руководителей ряда российских СМИ. Всего в новом списке оказалось 17 фамилий.

Позднее, 29 июля 2016 года, Украина приостановила внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний в пределах своей страны в связи с их сотрудничеством с предприятиями, расположенными на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

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