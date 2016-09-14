Пентагон: ВВС США уничтожили в Ираке завод по производству химоружия

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. ВВС США уничтожили в Ираке фармацевтический заводской комплекс, переоборудованный исламистами под производство химического оружия. Об этом сообщил во вторник командующий ВВС в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), участвующими в международной антитеррористической кампании в Сирии и Ираке, генерал-лейтенант Джеффри Хэрриджин.
Мишенью ВВС стал "фармацевтический заводской комплекс, который ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") переоборудовала под производство химического оружия". Экстремисты использовали завод для создания снарядов с горчичным газом (иприт) и хлором для их последующего применения на поле боя. Объект располагался на севере Мосула, который боевики считают столицей ИГ.
По словам генерала, в операции приняли участие, среди прочего, ударный истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, штурмовик A-10 Thunderbolt, стратегический бомбардировщик B-52, многоцелевой истребитель четвертого поколения F-16, палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet. Всего в операции были задействованы 12 военных самолетов. Они "уничтожили более 50 объектов инфраструктуры (заводского комплекса), ликвидировав значительную химическую угрозу", отметил Хэрриджин.