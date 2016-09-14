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КНДР считает грубой провокацией полет бомбардировщиков США над Южной Кореей

Международная панорама
14 сентября, 4:19 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
ЦТАК, отреагировало на полет двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer
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ПХЕНЬЯН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Действии Соединенных Штатов способствуют росту напряженности на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении информационного агентства ЦТАК, которое отреагировало на полет двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Республикой Корея (РК). Их сопровождали истребители F-15K и F-16.

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"В результате грубых провокационных действий американских поджигателей войны обстановка на Корейском полуострове с каждым часом становится все более взрывоопасной", - подчеркивает ЦТАК.

Информагентство предупреждает, что "Корейская народная армия, располагающая всеми необходимыми средствами для нанесения ответного удара, бдительно следит за безумными военными акциями американских империалистов".

Во вторник два стратегических бомбардировщика США пролетели над территорией РК в знак солидарности с союзником после проведенного КНДР 9 сентября испытания новой ядерной боеголовки. Полет изначально был запланирован на 12 сентября, но отложен из-за сложных погодных условий на острове Гуам, где базируются эти бомбардировщики.

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