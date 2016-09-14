Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Популярность блока Меркель сократилась до четырехлетнего минимума

Международная панорама
14 сентября, 15:02 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Сокращение рейтинга ХДС/ХСС вызвано последствиями миграционного кризиса в Германии, ответственность за который возлагают на канцлера
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, продолжает терять популярность среди населения. Как свидетельствуют опубликованные 14 сентября результаты опроса, проведенного институтом Forsa, поддержка ХДС/ХСС сократилась с 33% до 32% - четырехлетнего минимума.

Смотрите также
Меры против беженцев: что делает Европа для сдерживания миграционного потока

Рейтинг Социал-демократической партии Германии составляет 23%, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее. Третьей по популярности политической силой, согласно результатам опроса, является правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - за нее проголосовали бы 13% немецких избирателей. Рейтинг "зеленых" - 11%, Левой партии - 8%, Свободной демократической партии - 6%.

В опросе участвовали 2,5 тыс. человек.

Выборы в немецкий Бундестаг, по итогам которых формируется правительство и определятся канцлер, пройдут осенью 2017 года. Нынешнее сокращение рейтинга ХДС/ХСС вызвано последствиями миграционного кризиса в стране, ответственность за который возлагают на Меркель. Негативно влияют на ситуацию и разногласия внутри блока - глава ХСС Хорст Зеехофер критикует политику канцлера и требует ввести лимит на беженцев.

В начале сентября состоялись выборы в региональный парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, по итогам которых АдГ впервые набрала больше голосов, чем ХДС/ХСС. Ближайшие выборы в другой региональный парламент - Берлина - запланированы на 18 сентября.

Смотрите также

Эксперты: Меркель проводит прежнюю миграционную политику, но изменила риторику
Опрос: каждый второй немец против того, чтобы Меркель осталась канцлером ФРГ
Евроскептики ФРГ попытаются опередить партию Меркель на земельных выборах в парламент

Смотрите также

Эксперты: Меркель проводит прежнюю миграционную политику, но изменила риторику
Опрос: каждый второй немец против того, чтобы Меркель осталась канцлером ФРГ
Евроскептики ФРГ попытаются опередить партию Меркель на земельных выборах в парламент

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
В Кремле опровергли возможную отставку Колокольцева в связи с делом Захарченко
7
WBA в ближайшие 2 дня объявит об аннулировании результата боя Чудинов - Штурм
Темы дня
Реклама