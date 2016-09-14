Популярность блока Меркель сократилась до четырехлетнего минимума

БЕРЛИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, продолжает терять популярность среди населения. Как свидетельствуют опубликованные 14 сентября результаты опроса, проведенного институтом Forsa, поддержка ХДС/ХСС сократилась с 33% до 32% - четырехлетнего минимума.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии составляет 23%, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее. Третьей по популярности политической силой, согласно результатам опроса, является правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - за нее проголосовали бы 13% немецких избирателей. Рейтинг "зеленых" - 11%, Левой партии - 8%, Свободной демократической партии - 6%.

В опросе участвовали 2,5 тыс. человек.

Выборы в немецкий Бундестаг, по итогам которых формируется правительство и определятся канцлер, пройдут осенью 2017 года. Нынешнее сокращение рейтинга ХДС/ХСС вызвано последствиями миграционного кризиса в стране, ответственность за который возлагают на Меркель. Негативно влияют на ситуацию и разногласия внутри блока - глава ХСС Хорст Зеехофер критикует политику канцлера и требует ввести лимит на беженцев.

В начале сентября состоялись выборы в региональный парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, по итогам которых АдГ впервые набрала больше голосов, чем ХДС/ХСС. Ближайшие выборы в другой региональный парламент - Берлина - запланированы на 18 сентября.