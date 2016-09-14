Трибунал ООН по морскому праву еще не получал иск от Украины против РФ

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Международный трибунал ООН по морскому праву осведомлен об озвученных претензиях Украины к России, но пока не получал из Киева иск с требованием признать нарушения соответствующей Конвенции ООН. Об этом сообщил ТАСС представитель расквартированного в Гамбурге судебного института Беньямин Бениршке.

"Мы видели сообщения администрации президента Украины, но нам об этом пока ничего не известно. Иск пока не поступал", - сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой МИД Павлом Климкиным заявил, что поручил внешнеполитическому ведомству страны подать арбитражный иск против России и до конца дня уведомить об этом Москву. "Иск подается в связи с грубым нарушением Российской Федерацией международного права, агрессией, которую она совершила против Украины, аннексией Крыма, нарушением права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства. В заявлении указано, что иск подан также в связи с якобы имеющим место "хищением со стороны РФ морских ресурсов, загрязнением и негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста".

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Как заявила в этой связи замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, Киев намерен добиваться "подтверждения своих прав как морского государства и прекращения противоправной деятельности РФ, а также возмещения убытков, связанных с потерей этих прав". По ее словам, оценку размера ущерба будут делать эксперты, привлеченные арбитражем.

Замглавы МИД пояснила, что у РФ есть 30 дней с момента получения соответствующего уведомления для назначения своего арбитра. Всего, как показывает практика, отметила она, на рассмотрение таких дел уходит от года до полутора лет.

Конвенция ООН по морскому праву была подписана в 1982 году и вступила в действие в 1994 году. Она устанавливает разделение морского пространства между государствами и регулирует такие понятия, как внутренние воды, открытое море, исключительная экономическая зона, континентальный шельф и т.д. Конвенцию ратифицировали 159 стран, включая Россию и Украину.