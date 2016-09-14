Еще один подросток задержан во Франции по подозрению в подготовке теракта

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Третий за последнее время подросток задержан во Франции по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает агентство AFP.

По его данным, задержанному уже предъявлено обвинение.

Ранее в среду телеканал BFMTV сообщил о задержании в Париже 15-летнего подростка, предложившего экстремистам свою кандидатуру для проведения теракта. По данным агентства, он поддерживал связь с находящимся в Сирии французским радикальным исламистом Рашидом Касимом, причастным к целому ряду попыток проведения терактов во Франции. В частности, в контакте с ним находились три женщины, арестованные на минувшей неделе после обнаружения рядом с Собором Парижской Богоматери автомобиля, начиненного баллонами с газом и канистрами с бензином.

Кроме того, 10 сентября в Париже был задержан другой несовершеннолетний. Он подозревается в подготовке теракта и тоже оказался связан с Рашидом Касимом.