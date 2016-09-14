Генсек ООН призвал РФ и США добиться от сторон в Сирии сотрудничества в доставке помощи

ООН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Россию и США добиться от сторон конфликта в Сирии сотрудничества в доставке гуманитарной помощи населению.

Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, Пан Ги Мун сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью стоят на турецко-сирийской границе в ожидании гарантий безопасности.

"Очень важно, чтобы были договоренности в плане безопасности, которые позволят пересекать линии фронта. Я призвал правительство РФ повлиять на сирийские власти, а американскую сторону добиться, чтобы вооруженные группы полностью сотрудничали (в оказании помощи)", - сказал генсек.

СБ ООН должен быть расширен

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун убежден, что настало время для расширения Совета Безопасности и придания его методам работы большей открытости. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации.

"Я много раз призывал к этому, говорил, что настало время для реформирования Совета Безопасности, придания ему большей демократичности и представительности, принимая во внимание серьезные изменения, произошедшие с момента основания ООН", - сказал генеральный секретарь.

По его словам, за все время существования всемирной организации ее ключевой орган, ответственный за поддержание международного мира и безопасности, расширялся лишь один раз, в то время как число государств - членов ООН продолжало расти. Генсек напомнил, что межправительственные переговоры по реформе Совбеза продолжаются уже не один год, однако между странами по-прежнему нет согласия по ключевым вопросам.