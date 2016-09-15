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Белый дом: итоги выборов в США невозможно изменить за счет кибератаки

Международная панорама
15 сентября, 0:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
В администрации президента США пояснили, что системы обработки голосов в основном являются самодостаточными и не имеют выхода в интернет
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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Результаты голосования на президентских выборах в США изменить за счет целенаправленных кибератак невозможно. Уверенность в этом выразила помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом Лиза Монако, выступая в среду в неправительственном Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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Как она отметила, системы обработки голосов избирателей в американских штатах в основном являются самодостаточными и не имеют выхода в интернет, соответственно, несанкционированное вторжение в них представляется весьма сложным и маловероятным делом. Эта электронная аппаратура "является чрезвычайно разнородной", то есть мало совместимой друг с другом, "чрезвычайно разбросанной и, как следствие", на нее "чрезвычайно сложно повлиять" в масштабах всей страны таким образом, "чтобы это привело к изменению в результатах" выборов, подчеркнула высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Таким образом она отреагировала на многочисленные публикации в американской печати о якобы имеющей место угрозе подтасовки результатов на президентских выборах в США вследствие операций хакеров за рубежом. Эти утверждения активно распространяли, в частности, функционеры Демократической партии США, которые обвиняют российских хакеров во взломе компьютерных сетей ее Национального комитета.

Одновременно Монако сказала, что у американских властей больше тревоги вызывает потенциальная возможность хакеров посеять "обеспокоенность или замешательство" по поводу уязвимости систем обработки результатов выборов в США. Кроме того, правительство США озабочено возможными попытками хакеров взломать "базы данных регистрации избирателей" и другими тому подобными потенциальными операциями, добавила советник американского лидера.

Как заявил на прошлой неделе директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми, процесс "подсчета голосов" на выборах в его стране, "как правило, устаревший, что является (в данном случае) благословением, поскольку хакерам (в него) внедриться сложнее".

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