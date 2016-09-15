Разведка США утверждает, что выделяет ресурсы на РФ пропорционально угрозе

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Разведывательное сообщество США считает, что выделяет ресурсы для работы на российском направлении пропорционально исходящей от Москвы угрозе. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель аппарата директора национальной разведки США Тимоти Барретт. Таким образом он прокомментировал опубликованную ранее в тот же день в электронной версии газеты The Washington Post статью, в которой говорилось, что американская разведка приступает к расширению своих операций против России до самого высокого уровня за все время, прошедшее по завершении холодной войны.

По словам Барретта, "разведывательное сообщество (США) продолжает концентрировать внимание на России и сохранять направленные на нее глубокие профессиональные знания и практические навыки". Это позволяет американским спецслужбам "понимать эволюционирующее мировоззрение" руководства России, считает сотрудник пресс-службы аппарата директора нацразведки США Джеймса Клэппера. Последний формально курирует деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств. Как утверждал Барретт, "разведывательное сообщество (США) распределяет ресурсы, направленные против России, пропорционально этой меняющейся угрозе".

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США комментировать материал WP отказались. "У нас нет комментариев (по этому поводу)", - сказал корреспонденту ТАСС официальный представитель ведомства в Лэнгли Райан Трапани. И он, и Барретт оставили без ответа просьбу уточнить, намерены ли власти США и далее игнорировать заявления Москвы о недопустимости расширения американской разведкой попыток вербовки граждан России, в том числе должностных лиц.

В 2014 году на деятельность разведки США из бюджета было ассигновано $67,9 млрд.