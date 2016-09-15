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СМИ: Берни Сандерс призвал помиловать Сноудена

Международная панорама
15 сентября, 3:52 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС
Как отметил политик, информация, которую рассекретил Сноуден, позволила Конгрессу и американскому народу понять степень злоупотребления АНБ своими полномочиями
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Берни Сандерс

Берни Сандерс

© EPA/JUSTIN LANE

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс призвал помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, разгласившего секреты американских спецслужб. Об этом политик написал в четверг в колонке для газеты The Guardian.

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Как отметил сенатор, информация, которую рассекретил Сноуден, позволила Конгрессу и американскому народу понять степень злоупотребления АНБ своими полномочиями и увидеть нарушение "конституционных прав (американцев)".

"На мой взгляд, интересы правосудия будут лучше всего соблюдены в том случае, если правительство в той или иной форме проявит к нему (Сноудену) милосердие или примет соглашение о признании вины, которое избавит его от длительного тюремного заключения или постоянного изгнания", - считает Сандерс.

Аналитик АНБ

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Эдвард Сноуден: "Меня обучили быть шпионом в традиционном смысле этого слова"

Эдвард Сноуден - аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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