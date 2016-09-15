Семь человек погибли в результате обстрела в Хомсе

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Семь человек погибли, 14 получили ранения в сирийской провинции Хомс, сообщил в ходе видеоконференции представитель сирийской правительственной армии.

"Вчера с 1:10 до 6 часов утра обстрелам из стрелкового оружия, минометов и реактивных систем залпового огня подверглись позиции правительственных войск и мирные жители в районе населенных пунктов Теснин, Тайр-Маала, Кафер-Нан, Кормос, Тейб-Гарбия, кварталы Аля-Баси и Баяза на северной окраине города Хомса. Погибли семь человек, ранены 14", - сказал сирийский офицер.