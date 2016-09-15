Клинтон считает себя менее воинственным человеком, чем Трамп

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Кандидат Демократической партии США в президенты Хиллари Клинтон считает себя менее воинственным человеком, чем Дональд Трамп. Она подчеркнула это на предвыборном митинге в Гринсборо (штат Северная Каролина).
Своего соперника-республиканца Клинтон назвала "пушкой, сорвавшейся с лафета", то есть политиком, способным совершать безрассудные, непредсказуемые и опасные поступки.
Она заявила, что борется за президентское кресло в США "в основном ради детей". "Поэтому для меня так важна и национальная безопасность, - сказала она. - Я хочу, чтобы наши дети жили в более безопасном мире. Для меня это мир, в котором у нас сильные союзники, больше друзей и меньше врагов, в котором меньше ядерного оружия".
"Во всем этом мой соперник со мной не согласен", - утверждала она.
Клинтон сказала, что несколько выходных дней, которые ей пришлось взять из-за заболевания пневмонией, позволили ей перевести дух, "поразмыслить" и "перенацелить" предвыборную кампанию на то, что волнует простых людей. Выглядела она нормально. Под самый конец выступления Клинтон сумела подавить вдруг возникшую хрипоту в голосе и завершила речь призывом к сторонникам поддержать ее, чтобы "всем вместе стать сильнее" и прийти к общей победе.
Хиллари Клинтон: первая леди, сенатор, госсекретарь, президент?