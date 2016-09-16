Решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении РФ вступило в силу

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Решение Совета Евросоюза о продлении до 15 марта 2017 года срока действия черного списка физических лиц и организаций России и Украины вступило в силу. Текст постановления опубликован в официальном журнале ЕС.

Это финальный этап брюссельского административного процесса: политический вердикт о продлении санкций был вынесен 7 сентября Комитетом постоянных представителей ЕС, 15 сентября его формально утвердил письменной процедурой Совет ЕС. "Ограничительные меры в отношении 146 физических и 37 юридических лиц продлены до 15 марта 2017 года", - сообщил он.

В черный список ЕС входят представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, в перечень внесены 37 организаций, в том числе все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения.

Черный список для России и Украины - это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. Помимо него, до конца января 2017 года действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017 года - торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.

На саммите ЕС в октябре этого года запланирована подробная дискуссия по отношениям с РФ, во время которой будет обсуждаться возможность отмены или ослабления режима санкций с начала 2017 года.