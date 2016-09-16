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Расследующие крушение под Смоленском польские эксперты готовят эксперимент с трубой

Международная панорама
16 сентября, 19:14 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
В трубу будет помещена модель самолета, как с крылом, так и без него, чтобы посмотреть, как в действительности ведет себя авиалайнер с повреждениями, аналогичными полученным Ту-154М
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© EPA/SERGEI CHIRIKOV

ВАРШАВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Новая польская подкомиссия по расследованию авиационных происшествий, которая повторно исследует обстоятельства крушения под Смоленском президентского авиалайнера Ту-154М в апреле 2010 года, готовится провести эксперимент в аэродинамической трубе. Об этом сообщил глава подкомиссии Вацлав Берчиньский.

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Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
© Максим Шеметов/ТАСС, архив
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"Мы находимся на этапе создания виртуальной модели и проведения исследований в аэродинамической трубе. Хотим использовать трубу диаметром пять метров. Она пока недоступна, но надеемся, что скоро мы получим к ней доступ", - сказал он. Позднее стало известно, что в трубу будет помещена модель самолета, как с крылом, так и без него, чтобы посмотреть как в действительности ведет себя авиалайнер с повреждениями, аналогичными полученным Ту-154М за мгновения до катастрофы.

Берчиньский посетовал, что сейчас подкомиссия опирается лишь на материалы, которые собрала правительственная комиссия по расследованию авиапроисшествий в первые 15 месяцев после трагедии, а также данные прокуратуры. По его словам, все последние шесть месяцев новая подкомиссия занималась изучением этих материалов и смогла найти новые, ранее скрывавшиеся от общественности сведения.

"Мы нашли доказательства, что некоторые данные подвергались манипуляциям", - отметил эксперт в ходе состоявшейся пресс-конференции. По его утверждению, имеющаяся информация свидетельствует о том, что в последние секунды полета "начали происходить странные вещи, которые старались скрыть, вырезая фрагменты звука". "Мы можем сказать, что значительная часть фактов в прежних отчетах (об авиакатастрофе - прим. ТАСС) была фальшивкой", - констатировал Берчиньский.

Один из членов подкомиссии Казимеж Новачик пояснил, что, по их данным, "Три секунды вырезано из полькой записи и пять секунд из российской". "Подкомиссия нашла оригинал и расшифровала эти пять секунд", - утверждает он. По его словам, сейчас эти данные анализируются. "Мы уже нашли сигнал о неисправности первого двигателя и генератора, а также обоих высотомеров", - указал он.

Эту информацию решительно опроверг в разговоре с корр. ТАСС глава государственной комиссии Польши по расследованию авиационных происшествий Мачей Ласек. "Нет никаких вырезанных фрагментов записей регистратора. Мы базировались на том же материале, который считывал российский Межгосударственный авиационный комитет", - сказал он. "Эти записи одинаковы, что подтверждено в том числе группой экспертов прокуратуры. Не было никаких манипуляций", - добавил Ласек. По его словам, эти выводы - "следствие нехватки знаний и опыта" членов подкомиссии. "Ни члены комиссии, ни прокуратура не обнаружили никаких следов манипуляций", - констатировал эксперт.

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Авиакатастрофа под Смоленском: расследование причин крушения Ту-154

"Главная проблема этой группы заключается в том, что никто из работающих в ней никогда не исследовал авиапроисшествия. Можно только сожалеть, что для расследования этой катастрофы были выбраны люди, не имеющие никакого опыта", - указал Ласек.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский и его супруга Мария. Расследование обстоятельств трагедии продолжает как прокуратура Польши, так и российская сторона.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий сочла, что причиной произошедшего было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин крушения упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре прошлого года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий.

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Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
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