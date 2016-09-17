Во Франции по подозрению в причастности к терроризму задержан школьник

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ПАРИЖ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Учащийся одного из парижских лицеев задержан в среду по подозрению в подготовке теракта на почве идей радикального исламизма. Об этом сообщило Agence France-Presse.
По информации АFP, задержанным оказался 15-летний подросток, обучающийся в одной из школ ХХ округа Парижа. Подозреваемый описывается как "хороший ученик", другие подробности о его личности не приводятся.
Как утверждает источник агентства, подросток был задержан по подозрению в подготовке к "проведению исламистской атаки". Сейчас он временно помещен под стражу. Сегодня судебные следователи предъявили ему обвинения по статье участие в преступном сговоре, связанным с террористической деятельностью.