Американские СМИ пытаются узнать, кто и за сколько взломал для ФБР iPhone

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Несколько крупных СМИ США в Вашингтоне судебный иск против ФБР. Они желают знать, кто именно и за какую плату помог этому ведомству прошлой весной взломать смартфон iPhone экстремиста Саида Ризвана Фарука, который в декабре 2015 года устроил бойню в Сан-Бернардино (штат Калифорния).

При расследовании того инцидента ФБР придавало настолько большое значение доступу к данным телефонного аппарата, что пыталось даже через суд принудить компанию Apple к сотрудничеству со следствием. В результате же помощь фирмы-изготовителя не потребовалась. Некий подрядчик вызвался помочь ФБР и взломал iPhone, как позже утверждали со ссылкой на свои источники различные СМИ США, менее чем за $1 млн.

Теперь информационное агентство AP, медиахолдинг Gannett и компания Weiss Media на основании закона о свободе информации требуют доступа к документам о той сделке. По их убеждению, общественности "принципиально важно знать", с кем и на каких условиях она была заключена для "эффективного надзора" за деятельностью властей и "защиты от потенциальных злоупотреблений". В частности, они хотят быть уверены в том, что подрядчик вообще имел право получать средства правительства США, что он сам достаточно надежно охраняет свои методы, а его дальнейшая деятельность не будет противоречить интересам общества.

ФБР ранее уже не раз отказывалось прямо отвечать на вопросы такого рода. Директор ведомства Джеймс Коми однажды лишь сообщил, что подрядчик получил больше, чем сам он заработает на своем посту до отставки. На тот момент эта сумма составляла около $1,34 млн. Позже СМИ на основании утечек скорректировали оценку в сторону уменьшения.

Белый дом и ФБР, куда журналисты обращались с просьбой прокомментировать иск, от комментариев воздержались.

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