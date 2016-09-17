Меркель больше не хочет употреблять фразу "Мы справимся" по отношению к наплыву беженцев

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель больше не хотела бы употреблять свою же фразу "Мы справимся" по отношению к наплыву беженцев в Европу, которую она произнесла около года назад в разгар кризиса с мигрантами.

Об этом она рассказала в интервью еженедельнику Wirtschaftswoche.

"Эта фраза - часть моей политической работы, потому что я уверена, что мы сильная страна, которая и из этой фазы выйдет еще более сильной, - заявила она. - Но иногда мне кажется, что в ней слышат слишком многое, поэтому я бы предпочла бы ее больше не использовать, так как она стала своего рода девизом, почти что пустой фразой".

Это признание она сделала в преддверии выборов в парламент Берлина, которые пройдут в это воскресенье. На них, по прогнозам социологов, партия Меркель - Христианско- демократический союз (ХДС) - может получить всего около 20% и скатиться на третье место. Это может стать очередным ударом по популярности коалиции и самого канцлера после недавнего поражения ее партии в родной для Меркель федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, где ХДС уступила правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Впервые канцлер ФРГ произнесла фразу "Мы справимся" применительно к ситуации с беженцами на пресс-конференции в августе 2015 года. С тех пор многие в Германии критиковали ее за такую позицию, в том числе и однопартийцы и партнеры по правящей коалиции.

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