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СМИ: утечка данных о подлодках Scorpene произошла не из Индии

Международная панорама
17 сентября, 20:28 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Скандал вокруг подлодок начался после того, как австралийские СМИ сообщили, что в открытый доступ попали более 22 тыс. страниц секретных документов, касающихся боевых систем субмарины
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© EPA/DIVYAKANT SOLANKI, архив

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Утечка данных о тактико-технических характеристиках и оборудовании французских подлодок класса Scorpene, которые строятся в Мумбаи по заказу Нью-Дели, произошла не из Индии, а из Франции. Об этом заявил  главком индийских ВМС Сунил Ланба.

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"Предварительное расследование показало, что утечка произошла не из Индии, а из офиса французской компании DCNS", - сказал Ланба, слова которого цитирует электронная версия газеты Business Standard. Главком добавил, что в Индии был создан специальный комитет по расследованию обстоятельств утечки секретных документов. Собственное следствие также проводит Франция и компания DCNS.

Скандал вокруг подлодок Scorpene начался после того, как в августе австралийские СМИ сообщили, что в распоряжение ряда компаний Юго-Восточной Азии, а затем практически в открытый доступ попали более 22 тысяч страниц секретных документов, касающихся боевых систем, а также оборудования подлодок Scorpene, созданных французской корпорацией DCNS. Шесть субмарин этого класса строятся в настоящее время в Мумбаи по заказу ВМС Индии. Кроме того, такие подлодки стоят на вооружении Малайзии и Чили. Бразилия должна начать приступить к их использованию с 2018 года.

По информации индийских СМИ, после этого скандала Индия намерена отказаться от трех дополнительных лодок этого класса, поставка которых предусмотрена контрактом, и остановится на шести уже заказанных субмаринах.

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