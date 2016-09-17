20 тыс. человек приняли участие в Лондоне в марше в поддержку беженцев

ЛОНДОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Около 20 тысяч человек приняли участие в Лондоне в марше в поддержку беженцев. Акция, во время которой демонстранты прошли по центру британской столицы прежде, чем устроить митинг на Парламентской площади, была организована НПО Solidarity with Refugees ("Солидарность с беженцами") при поддержке таких организаций, как Amnesty International ("Международная Амнистия"), Oxfam, "Врачи без границ", Советом по делам беженцев и других.

Требования к правительству

Основной призыв митингующих, среди которых находились политики и несколько известных актеров, был обращен к правительству. От кабинета министров, в частности, требовали принять более активное участие в судьбе людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войн и междоусобиц.

Британское правительство в прошлом году взяло на себя обязательство до 2020 года принять на территории Великобритании 20 тысяч сирийских беженцев. Однако, по мнению активистов, это - капля в море, учитывая, что, по данным ООН, из Сирии за пять с половиной лет конфликта бежали 4,5 млн человек. Общее же число беженцев и внутренне перемещенных лиц, по данным всемирной организации, достигло в прошлом году в мире 60 млн человек.

"Нынешнее правительство, а равно как и предыдущие, как лейбористское, так и коалиционное, и консервативное нарушали международное право в области прав человека. Мы должны заставить их отвечать за свои действия", - сказала, обращаясь к собравшимся, известная британская актриса Ванесса Редгрейв.

"Число беженцев растет, а не снижается, эта ситуация не изменится, люди продолжают умирать и мы должны остановить это", - указала в свою очередь директор Solidarity with Refugees Роз Эрейра.

Обращение к премьеру

Она высказала надежду, что новый британский премьер Тереза Мэй займет более активную позицию на международном саммите по вопросам помощи беженцев, который президент США Барак Обама созовет на следующей неделе в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На транспарантах, которые несли люди, самими популярными были следующие лозунги: "Беженцам здесь рады", "Никто не является нелегальным" и "Давайте поможем людям".

Среди известных актеров, принявших участие в акции, помимо Редгрейв, были также Джульет Стивенсон и Джордж Маккей.