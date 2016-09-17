20 тыс. человек приняли участие в Лондоне в марше в поддержку беженцев

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ЛОНДОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Около 20 тысяч человек приняли участие в Лондоне в марше в поддержку беженцев. Акция, во время которой демонстранты прошли по центру британской столицы прежде, чем устроить митинг на Парламентской площади, была организована НПО Solidarity with Refugees ("Солидарность с беженцами") при поддержке таких организаций, как Amnesty International ("Международная Амнистия"), Oxfam, "Врачи без границ", Советом по делам беженцев и других.
Основной призыв митингующих, среди которых находились политики и несколько известных актеров, был обращен к правительству. От кабинета министров, в частности, требовали принять более активное участие в судьбе людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войн и междоусобиц.
Британское правительство в прошлом году взяло на себя обязательство до 2020 года принять на территории Великобритании 20 тысяч сирийских беженцев. Однако, по мнению активистов, это - капля в море, учитывая, что, по данным ООН, из Сирии за пять с половиной лет конфликта бежали 4,5 млн человек. Общее же число беженцев и внутренне перемещенных лиц, по данным всемирной организации, достигло в прошлом году в мире 60 млн человек.
"Нынешнее правительство, а равно как и предыдущие, как лейбористское, так и коалиционное, и консервативное нарушали международное право в области прав человека. Мы должны заставить их отвечать за свои действия", - сказала, обращаясь к собравшимся, известная британская актриса Ванесса Редгрейв.
"Число беженцев растет, а не снижается, эта ситуация не изменится, люди продолжают умирать и мы должны остановить это", - указала в свою очередь директор Solidarity with Refugees Роз Эрейра.
Она высказала надежду, что новый британский премьер Тереза Мэй займет более активную позицию на международном саммите по вопросам помощи беженцев, который президент США Барак Обама созовет на следующей неделе в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На транспарантах, которые несли люди, самими популярными были следующие лозунги: "Беженцам здесь рады", "Никто не является нелегальным" и "Давайте поможем людям".
Среди известных актеров, принявших участие в акции, помимо Редгрейв, были также Джульет Стивенсон и Джордж Маккей.