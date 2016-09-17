В Австрии прошли массовые митинги против торговых соглашений с США и Канадой

ВЕНА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Более 10 тысяч человек приняли участие в массовой акции протеста в Вене против подписания Евросоюзом соглашений TTIP (о создании Трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС) и аналогичного ему соглашения с Канадой CETA (Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение). В Линце число участников такой же демонстрации достигло почти 7 тысяч человек, подсчет митингующих в других австрийских городах продолжается. Об этом заявили по завершению массового шествия в австрийской столице организаторы демонстрации.

Митинги прошли в крупнейших австрийских городах - Вена, Грац, Линц, Зальцбург, Инсбрук. Шествия были организованы многочисленными профсоюзами, неправительственными организациями и инициативными группами.

Ветреная и пасмурная погода в Вене не помешала колоннам демонстрантов пройти со свистками, флагами и транспарантами по Рингштрассе (Кольцевая улица) от Карлсплац до здания парламента. К ним присоединились и байкеры. "Мы не хотим предоставлять особые права транснациональным корпорациям, мы не допустим нарушения демократических процессов и уничтожения демократических институтов. Мы протестуем против непроверенных дешевых товаров, ухудшения условий труда и разрушения нашего сельского хозяйства", - заявили участники митинга перед началом шествия.

Протестующие несли плакаты с надписями "Остановим TTIP и CETA", "Нам нужна демократия", "Лучше беженцы, чем TTIP". Профсоюзные организации прошли по городу рядами, в начале каждого из них двигался автомобиль с громкоговорителем, откуда раздавались лозунги о необходимости прекратить переговоры по TTIP и CETA. Митингующие заявляли, что оба соглашения больно ударят по австрийской социальной системе, стандарты которой могут значительно снизиться, и что это также может сказаться на уровне жизни населения в целом.

В завершении акции протеста демонстранты выставили большого деревянного троянского коня перед парламентом, намекая, что соглашения несут в себе негативные последствия для страны.

Меры безопасности

Полиция предприняла все необходимые меры для мирного и безопасного проведения акции протеста. Прим этом были перекрыты все улицы на подъезде к центру города на время проведения демонстрации. Движение на других центральных проспектах было затруднено.

Согласно официальному сообщению полиции, венская демонстрация прошла без инцидентов, в ней приняли участие 3 тысяч человек. Однако еще во время сбора демонстрантов произошла потасовка между представителями левых и праворадикальных организаций возле Технического университета Вены. Правоохранительные органы не стали никого задерживать, однако некоторым пострадавшим потребовалась.

Кандидаты в президенты Австрии от Австрийской партии свободы Норберт Хофер и экс-лидер "зеленых" Александер Ван дер Беллен выступили ранее в поддержку требований демонстрантов прекратить переговоры о заключении невыгодных для ЕС соглашений. Они уверены, что таким образом можно дать четкий сигнал, что есть недовольные.

Согласно последним опросам общественного мнения, большая часть населения Австрии выступает против соглашений о зоне свободной торговли с США и Канадой, поэтому они хотят организовать широкий общественный диалог по этому спорному вопросу. Ранее власти страны заявили о необходимости приостановки переговоров по TTIP и CETA, положения которых требуют доработки.