Исследования: партия Меркель стоит перед очередным испытанием на выборах в парламент

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БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Выборы в земельный парламент (Палату депутатов) столицы ФРГ могут стать очередным испытанием для партии канцлера Ангелы Меркель, которая теряет популярность на фоне миграционного кризиса, проблем с безопасностью и неспособности продвинуть единую повестку для Евросоюза. У Христианско-демократического союза (ХДС) нет шансов на победу на этих выборах, но определенно есть риск скатиться на третье место и вовсе вылететь из коалиционного городского правительства.
В настоящее время в палате, состоящей из 149 человек, правящую коалицию формируют социал-демократы и ХДС. На прошедших в 2011 году выборах за них проголосовали 28,3% и 23,3% избирателей, соответственно. На третьем месте оказались "зеленые" с 17,6% голосов и Левая партия с 11,7%.
Правом голоса в Берлине обладают примерно 2,5 млн человек.
Для центристского ХДС во многом левый и интернациональный Берлин всегда был проблемным регионом. Виной тому, кроме прочего, и слабая региональная ячейка партии.
Согласно проведенным в начале недели исследованиям общественного мнения, победа на выборах фактически гарантирована Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую готовы поддержать порядка 24% избирателей. Отдать свой голос за партию Меркель согласны лишь 17%, что существенно меньше результата пятилетней давности. Таким образом правящая коалиции может завершить свое существование.
Более того, "зеленые" могут претендовать в столице на те же 17% голосов избирателей, что и ХДС, и попытаться выйти на второе место. Чуть ниже - на уровне 15% - доля берлинцев, готовых поддержать Левую партию.
Социологи считают, что партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ) после достигнутого в начале текущего месяца успеха на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании, где она впервые обогнала ХДС, укрепит свои позиции и в Берлине. По данным опроса, она наберет 13%, что на три процентных пункта больше, чем в конце августа. В то же время другие исследования показали, что АдГ получит еще больше голосов - около 15%.
Как полагают эксперты, такой расклад с большой долей вероятности заставит уйти партию Меркель в оппозицию. Дело в том, что СДПГ в случае своей победы скорее всего откажется продолжать отношения с ХДС. По данным политологов, социал-демократы уже давно ведут неформальные коалиционные консультации с "зелеными" и левыми.
Несмотря на отсутствие с самого начала реальных шансов на победу в Берлине, для самой Меркель эти выборы могут обернуться очередными имиджевыми потерями. Ее партия еще не успела отойти от поражения на выборах в родной для канцлера федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, где ХДС уступил партии евроскептиков.
Если же и в Берлине АдГ сможет догнать или, что еще хуже, обогнать христианских демократов, то это станет серьезным сигналом для Меркель и проводимого ею политического курса и даже может поставить под вопрос ее будущее в качестве канцлера.
Дело в том, что популярность блока Христианско- демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уже сейчас упала до четырехлетнего минимума. Как свидетельствуют опубликованные в начале этого месяца данные опроса, проведенного институтом Forsa, поддержка ХДС/ХСС сократилась до 32%. Выборы в немецкий Бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство и определится канцлер, пройдут осенью 2017 года. Да и внутри самого блока растет критика в адрес Меркель, прежде всего со стороны председателя ХСС Хорста Зеехофера, который требует ввести лимит на беженцев и уже готов в противном случае отказаться от поддержки своей соратницы на выборах.