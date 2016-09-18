Хаменеи: переговоры с США по региональным проблемам "бесполезны и вредны"

ТЕГЕРАН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Переговоры с США по региональным проблемам "бесполезны и вредны". Об этом заявил в воскресенье руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с командованием Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР).

"Американцы настаивают на том, чтобы мы вели с ними переговоры по проблемам Западной Азии, особенно Сирии, Ирака, Ливана и Йемена. В чем заключается реальная цель этого требования? У них (американцев) нет иной цели, кроме как ограничить влияние Ирана, которое является основной причиной американских неудач в регионе. Мы имели возможность убедиться в очевидной враждебности США (к Ирану) в ходе переговоров по ядерной проблематике и полностью утратили доверие к американской стороне", - указал аятолла Хаменеи.

По его словам, переговоры с США по региональным вопросам были бы "не просто бесполезны, но и вредны". "Я обсуждал эту тему с представителями руководства страны (Ирана) высокого ранга, никаких возражений против высказанных мною аргументов у них не было", - подчеркнул руководитель Исламской Республики, выступая перед офицерами КСИР.

Ранее в воскресенье старший советник иранского лидера Голям Али Хаддад Адель прокомментировал агентству Fars удары американской авиации, нанесенные накануне по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор. "Те, кто до сегодняшнего дня испытывал доверие и питал оптимистичные иллюзии в отношении Соединенных Штатов, должны извлечь урок из этой агрессии", - подчеркнул он. Для всех должно быть ясно, что "американцам ничего не стоит отказаться от ранее достигнутых соглашений". "Очевидно, что эта атака была предпринята в поддержку террористов и под прикрытием договоренностей о прекращении огня", - отметил Хаддад Адель.

17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).