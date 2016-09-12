США рассчитывают, что поддерживаемые Ираном силы в Сирии будут соблюдать прекращение огня

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. В Госдепартаменте США рассчитывают, что Иран воспользуется своим влиянием на поддерживаемые им силы, действующие на территории Сирии, чтобы они не нарушали режим прекращения боевых действий. Такую позицию в понедельник на регулярном брифинге для журналистов озвучил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Джон Кирби.

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"Наши ожидания заключаются в том, что Иран будет использовать свое влияние так, чтобы" поддерживаемые им отряды "придерживались режима прекращения боевых действий", сказал он.

Кирби также отметил, что не распространяется соответствующий режим только на группировки, признанные террористическими ООН, то есть, на "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам" (обе запрещены в РФ).

Джон Кирби также уточнил, что обновленный режим прекращения боевых действий не предполагает полного запрета на полеты сирийских правительственных ВВС, они смогут наносить удары по террористическим группировкам.

"Цель заключалась в ограничении их боевых операций таким образом, чтобы они не наносили удары по оппозиции или гражданским целям", - сказал он, отметив, что атаки против группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) разрешены.

Как ранее разъяснили в МИД РФ, после того, как "к практической деятельности приступит Совместный исполнительный центр, в рамках которого военные России и США будут осуществлять координацию ударов по целям "Джебхат ан-Нусры", ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ, террористическая организация, также запрещенная в РФ) и других террористов в согласованных районах", действия сирийской авиации там будут приостановлены.

Кирби при этом указал, что у США "не будет никакого сотрудничества с (президентом Сирии Башаром) Асадом". "Мы будем сотрудничать с российскими военными", - уточнил он.

Позже пресс-служба Госдепартамента распространила отдельное пояснение Кирби, в котором он еще раз подчеркивает, что США не будут утверждать цели сирийской авиации, которая согласно достигнутым между Москвой и Вашингтоном договоренностям, не сможет проводить налеты на территории, где отряды исламистов и поддерживаемых Западом мятежников находятся близко друг к другу.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье