Тим Кейн напуган перспективой пребывания Трампа на посту главнокомандующего

Явка крымских татар на выборах в Госдуму может составить 70-75%Политика 18 сентября, 18:42
Мособлизбирком получил 54 жалобы в ходе голосования на выборах в ГосдумуПолитика 18 сентября, 18:17
Треть российских избирателей проголосовала на выборах в ГосдумуПолитика 18 сентября, 18:15
Выборы на ростовском участке, где подозревают вброс, могут признать недействительнымиПолитика 18 сентября, 18:10
Старейшая россиянка проголосовала в Астраханской областиПолитика 18 сентября, 17:53
Избирком: врио главы Забайкалья Жданова лидирует на выборах губернатораПолитика 18 сентября, 17:47
СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне, есть жертвыПроисшествия 18 сентября, 17:37
Полиция отпустила задержанных во время столкновений возле посольства РФ в КиевеМеждународная панорама 18 сентября, 17:35
Ловцам покемонов грозит административная ответственность за игру на участках на УралеПолитика 18 сентября, 17:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Напарник Хиллари Клинтон по предвыборной гонке кандидат в вице-президенты США Тим Кейн в воскресенье в интервью телеканалу CBS заявил, что не доверил бы выдвиженцу от Республиканской партии Дональду Трампу жизнь своего сына, служащего в морской пехоте.
"Я бы доверил Хиллари Клинтон жизнь своего сына Нэда", - сказал политик, отметив, что экс-госсекретарь имеет необходимый опыт для того, чтобы руководить Вооруженными силами страны. Трамп же, по его словам, "восхваляет" президента РФ Владимира Путина, выступает за увеличение числа стран, имеющих ядерное оружие, а также поддерживает хакерские атаки из-за рубежа.
"Но наиболее болезненным для меня и для семей военнослужащих является то, что этот парень называет американских военных катастрофой", - продолжил Кейн. "Дональд Трамп в роли главнокомандующего пугает меня до смерти", - отметил он.
Отвечая на вопрос о взрыве, который произошел в субботу в Нью-Йорке, и угрозе со стороны террористов в целом, политик заметил, что США должны больше обмениваться информацией о потенциальных угрозах со своими союзниками.
Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера
Хиллари Клинтон: первая леди, сенатор, госсекретарь, президент?