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Тим Кейн напуган перспективой пребывания Трампа на посту главнокомандующего

Международная панорама
18 сентября, 18:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Напарник Хиллари Клинтон отметил, что экс-госсекретарь имеет необходимый опыт для того, чтобы руководить Вооруженными силами страны
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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Напарник Хиллари Клинтон по предвыборной гонке кандидат в вице-президенты США Тим Кейн в воскресенье в интервью телеканалу CBS заявил, что не доверил бы выдвиженцу от Республиканской партии Дональду Трампу жизнь своего сына, служащего в морской пехоте.

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"Я бы доверил Хиллари Клинтон жизнь своего сына Нэда", - сказал политик, отметив, что экс-госсекретарь имеет необходимый опыт для того, чтобы руководить Вооруженными силами страны. Трамп же, по его словам, "восхваляет" президента РФ Владимира Путина, выступает за увеличение числа стран, имеющих ядерное оружие, а также поддерживает хакерские атаки из-за рубежа.

"Но наиболее болезненным для меня и для семей военнослужащих является то, что этот парень называет американских военных катастрофой", - продолжил Кейн. "Дональд Трамп в роли главнокомандующего пугает меня до смерти", - отметил он.

Отвечая на вопрос о взрыве, который произошел в субботу в Нью-Йорке, и угрозе со стороны террористов в целом, политик заметил, что США должны больше обмениваться информацией о потенциальных угрозах со своими союзниками.

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Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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