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WSJ: НАТО разместит свои батальоны в странах Балтии к маю следующего года

Международная панорама
18 сентября, 18:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По словам председателя Военного комитета НАТО, чешского генерала Петра Павла, подразделения начнут прибывать в первой половине следующего года
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© EPA/VALDA KALNINA

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. НАТО планирует разместить свои новые батальоны в странах Балтии и Польше к маю 2017 года, некоторые подразделения прибудут на место дислокации раньше основной группы войск численностью до 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

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По словам председателя Военного комитета НАТО, чешского генерала Петра Павла, подразделения начнут прибывать в первой половине следующего года. При этом около 1 тыс. военнослужащих будут размещены в Польше уже в апреле.

"Говоря об этих четырех боевых группах, мы имеем в виду не только их присутствие в тренировочных целях, - сказал Павел, который выступил с заявлением в хорватском Сплите по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне глав генштабов. - Эти силы должны служить средствами сдерживания и, если это необходимо, наступления".

В июле на саммите НАТО в Варшаве было принято решение для укрепления восточного фланга альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Тогда же были утверждены "лидирующие нации". За Латвию будет отвечать Канада, за Литву - ФРГ, Эстонию возьмет на себя Великобритания, Польшу - США. Как ранее заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, данное решение саммита не соответствует Основополагающему акту Россия - НАТО.

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