Госдеп: интенсивность боев в Сирии снизилась, а гуманитарная ситуация улучшилась

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Госдепартамент США считает, что в Сирии в последние дни имело место значительное снижение интенсивности боев, а также несколько улучшилась ситуация в том, что касается доставки гуманитарной помощи. Об этом заявил сегодня на брифинге в Нью-Йорке заместитель начальника пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

Как он указал, "насилия стало значительно меньше". "Это вселяет надежду", - добавил Тонер. Вместе с тем, как констатировал дипломат, "режим прекращения огня, как мы видим, по-прежнему нарушается".

По мнению Тонера, "пока сделано недостаточно в том, что касается предоставления гуманитарной помощи". "Сегодня поступила предварительная информация из ООН о том, что часть грузовиков (с гуманитарными грузами - прим. ТАСС) пересекают границу", - отметил дипломат. "Мы видели, что какая-то гуманитарная помощь начала поступать, и мы хотим, чтобы этот процесс продолжился", - указал он.

"Мы призываем всех продолжать усилия на этом направлении", - заявил Тонер, говоря о прекращении насилия в стране и обеспечении "доставки гуманитарной помощи в осажденные районы". Дипломат констатировал, что "пока не были выполнены условия для создания центра по координации с Россией атак против "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (террористические группировки, запрещенные в РФ)".

Тонер также упомянул об инциденте, имевшем место 17 сентября, когда авиация антитеррористической коалиции под руководством Вашингтона нанесла удар по сирийским войскам в районе города Дер-эз-Зор, в результате которого погибли более 60 и ранены около 100 человек. "Мы выразили сожаление в связи с этим инцидентом, дело в том, что просто произошла ошибка при выборе цели, разумеется, мы намеревались атаковать ИГ и по ошибке нанесли удар по силам сирийского режима", - заверил представитель Госдепартамента.

Пакет документов, призванных установить режим прекращения огня в Сирии, ранее согласовали в Женеве глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. С 12 сентября перемирие вступило в силу, однако в Минобороны РФ неоднократно обращали внимание на то, что режим прекращения огня постоянно нарушается оппозицией.