Керри не считает, что семидневный "режим тишины" в Сирии окончен

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Джон Керри не считает, что семидневный период, отводившийся на соблюдение "режима тишины" в Сирии, завершен. "У нас не было семи дней тишины и доставки гуманитарных припасов", - сказал он в понедельник журналистам перед началом встречи с палестинским руководителем Махмудом Аббасом в Нью-Йорке.
В ответ на напоминание, что сирийские военные придерживаются иной точки зрения на данный вопрос, он сказал: "Лучше бы им говорить об этом для начала не с прессой, а с теми, кто реально ведет переговоры. Как я уже вчера говорил, пора прекратить позерство и заняться реальной работой по доставке гуманитарных припасов... Сегодня мы только начали видеть реальные сдвиги по гуманитарной помощи, так что давайте оценим ситуацию, и мы рады будем провести с ними хороший разговор о том, как дальше двигаться вперед".
Ранее в понедельник командование ВС Сирии объявило о завершении действия "режима тишины", который был введен семь дней назад на всей территории страны. Об этом говорилось в коммюнике, переданном информационным агентством SANA. Сирийские военные возложили при этом всю полноту ответственности за срыв прекращения огня на вооруженную оппозицию.
"Перемирие давало реальный шанс прекратить кровопролитие в Сирии, однако бандформирования возвели на пути реализации соглашения (достигнутого между РФ и США) неприступную стену и не выполнили ни одного из его пунктов", - указывалось в коммюнике.