Мэр Нью-Йорка: взрыв был актом террора и необходимо сохранять бдительность

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил на пресс-конференции, что взрыв в субботу вечером в нью-йоркском районе Челси был актом террора.

"Это был акт террора", - заявил он, отметив, что ранее объявленный в розыск по подозрению в причастности к этому теракту 28-летний выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахими был задержан в городе Линден (штат Нью-Джерси). Два полицейских, участвовавших в задержании, получили ранения. "Необходимо проявлять бдительность и информировать полицию обо всех подозрительных событиях", - призвал он жителей Нью- Йорка.

В свою очередь специальный агент ФБР Уильям Суини сообщил, что сейчас "будет внимательно изучено окружение Рахими". "Ранее Рахими не привлекал внимания правоохранительных органов", - признал он.

В результате взрыва, произошедшего вечером в субботу на западной 23-й улице на Манхэттене, пострадали 29 человек. Кроме того, вскоре после взрыва в четырех кварталах от места происшествия была сделана подозрительная находка - скороварка, из которой торчали провода, подсоединенные к сотовому телефону. Находка была вывезена на специальный взрывотехнический полигон в Бруклине.

Ранее на железнодорожной станции Элизабет в штате Нью-Джерси были найдены пять взрывных устройств. Одно из них сработало в тот момент, когда полицейский робот- сапер пытался их обезвредить.