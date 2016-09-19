В США задержан подозреваемый в организации терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/.Подозреваемый в организации терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси 28-летний Ахмад Хан Рахами был задержан после перестрелки с полицией. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По предварительным данным, Рахами задержан после перестрелки в городе Линден (штат Нью-Джерси). Со ссылкой на очевидцев CNN передает, что мужчину заметили спящим в одном из помещений в Линдене и опознали по распространенному полицией описанию. "По словам очевидцев, при задержании прозвучало по меньшей мере три выстрела", - отмечалось в репортаже.

По данным AP, при задержании получили ранения два сотрудника полиции, один из которых был ранен в руку.

Рахами при этом был унесен на носилках к машине скорой помощи, его правое плечо было окровавлено и обвязано бинтами, передает CNN.

Выходец из Афганистана Рахами, получивший американское гражданство, может быть причастен к взрыву, произошедшему вечером в субботу на 23-й улице на Манхэттене. В результате того инцидента пострадали 29 человек. Кроме того, вскоре после взрыва в четырех кварталах от места происшествия была обнаружена скороварка, из которой торчали провода, подсоединенные к сотовому телефону. Находка была вывезена на специальный полигон в Бруклине.

Ранее на железнодорожной станции Элизабет в штате Нью-Джерси были найдены пять взрывных устройств. Одно из них сработало в тот момент, когда полицейский робот пытался их обезвредить. Предположительно, Рахами причастен и к этому взрыву.

Сохранять бдительность

Представители правоохранительных органов считают, что угроза жителям Нью-Йорка сейчас миновала, однако "необходимо сохранять бдительность". Об этом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил на встрече с сотрудниками полиции и национальной гвардии штата, участвовавшим в ликвидации последствий произошедшего в субботу вечером на Манхэттене взрыва, при котором пострадали 29 человек.

По словам губернатора, он сегодня говорил по телефону с президентом Бараком Обамой, глава государства высоко оценил действия сотрудников дежурных служб по ликвидации последствий взрыва.

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