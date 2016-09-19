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У ФБР нет данных, что в Нью-Йоркt и Нью-Джерси действует террористическая ячейка

Международная панорама
19 сентября, 21:49 UTC+3
Руководитель отделения ФБР в Нью-Йорке Уильям Суини добавил, что ранее задержанный Ахмад Хан Рахими не привлекал внимания правоохранительных органов
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Выходец из Афганистана 28-летний Ахмад Хан Рахими, задержанный сегодня в городе Линден (штат Нью-Джерси) по подозрению в причастности к организации взрыва в минувшую субботу на Манхэттене, действовал в одиночку. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник руководителя отделения ФБР в Нью-Йорке Уильям Суини.

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"Нет указаний на то, что действовала подпольная ячейка", - отметил он, добавив при этом, что, тем не менее, сейчас "будет внимательно изучено окружение Рахими". "Ранее Рахими не привлекал внимания правоохранительных органов", - признал он.

В результате взрыва, произошедшего вечером в субботу на западной 23-й улице на Манхэттене, пострадали 29 человек. Кроме того, вскоре после взрыва в четырех кварталах от места происшествия была сделана подозрительная находка - скороварка, из которой торчали провода, подсоединенные к сотовому телефону. Находка была вывезена на специальный взрывотехнический полигон в Бруклине.

Ранее сегодня на железнодорожной станции Элизабет в штате Нью-Джерси были найдены пять взрывных устройств. Одно из них сработало в тот момент, когда полицейский робот- сапер пытался их обезвредить.

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