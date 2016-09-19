У ФБР нет данных, что в Нью-Йоркt и Нью-Джерси действует террористическая ячейка

В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийствоПроисшествия 19 сентября, 19:16
Люк Бессон пообещал представить в Москве свой новый фильм летом 2017 годаКультура 19 сентября, 18:45
В США задержан подозреваемый в организации терактов в Нью-Йорке и Нью-ДжерсиМеждународная панорама 19 сентября, 18:39
Умышленный акт: что известно о взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 19 сентября, 18:30
В онлайн-продажу поступят дополнительные билеты на выставку Рафаэля в ГМИИ им. ПушкинаКультура 19 сентября, 18:19
Клинтон: террористические угрозы для США "реальны", но и решимость отразить их тожеМеждународная панорама 19 сентября, 18:05
Шойгу: "Юнармия" не занимается милитаризацией молодежиАрмия и ОПК 19 сентября, 18:02
Кадыров набрал почти 98% на выборах главы Чечни после обработки всех протоколовПолитика 19 сентября, 17:57
Агент: Даббур не перейдет в ЦСКА, переговоров между сторонами не будетСпорт 19 сентября, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Выходец из Афганистана 28-летний Ахмад Хан Рахими, задержанный сегодня в городе Линден (штат Нью-Джерси) по подозрению в причастности к организации взрыва в минувшую субботу на Манхэттене, действовал в одиночку. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник руководителя отделения ФБР в Нью-Йорке Уильям Суини.
"Нет указаний на то, что действовала подпольная ячейка", - отметил он, добавив при этом, что, тем не менее, сейчас "будет внимательно изучено окружение Рахими". "Ранее Рахими не привлекал внимания правоохранительных органов", - признал он.
В результате взрыва, произошедшего вечером в субботу на западной 23-й улице на Манхэттене, пострадали 29 человек. Кроме того, вскоре после взрыва в четырех кварталах от места происшествия была сделана подозрительная находка - скороварка, из которой торчали провода, подсоединенные к сотовому телефону. Находка была вывезена на специальный взрывотехнический полигон в Бруклине.
Ранее сегодня на железнодорожной станции Элизабет в штате Нью-Джерси были найдены пять взрывных устройств. Одно из них сработало в тот момент, когда полицейский робот- сапер пытался их обезвредить.