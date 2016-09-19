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Командование ВС Сирии: сирийские войска выполнят миссию по борьбе с терроризмом

Международная панорама
19 сентября, 21:38 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Ранее командование ВС САР объявило о завершении действия режима тишины
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БЕЙРУТ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Командование ВС САР "выражает решимость сирийской армии выполнить возложенную на нее национальную миссию по борьбе с терроризмом вплоть до восстановления стабильности и безопасности на всей территории страны".

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Об этом говорится в коммюнике, переданном информационным агентством Sana.

В нем подчеркивается, что сирийские войска "приложили максимум усилий по поддержанию перемирия и проявили предельную сдержанность в ответ на провокации бандформирований". "Лишь в нескольких случаях армия была вынуждена подавить источники огня", - отмечается в коммюнике.

Ранее командование ВС САР объявило о завершении действия режима тишины, который был введен семь дней назад на всей территории Сирии. Сирийские военные возложили всю полноту ответственности за срыв прекращения огня на вооруженную оппозицию.

"Перемирие давало реальный шанс прекратить кровопролитие в Сирии, однако бандформирования возвели на пути реализации соглашения (достигнутого между РФ и США) неприступную стену и не выполнили ни одного из его пунктов. Боевики свыше 300 раз нарушали прекращения огня", - сообщалось в коммюнике.

Как указало командование ВС САР, "банды террористов использовали прекращение огня для перегруппировки сил и накопления оружия, чтобы продолжить нападения на мирные районы и армейские позиции, в частности, в Алеппо, Хаме и Эль-Кунейтре".

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