AFP: около 20 человек погибли при обстреле конвоя близ Алеппо

"ВКонтакте" запустила денежные переводы и голосовые сообщенияОбщество 20 сентября, 15:30
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по СирииМеждународная панорама 20 сентября, 15:29
Источник: сокращение штатной численности МВД связано с созданием РосгвардииПолитика 20 сентября, 15:18
Свыше 150 тыс. гостей приедут в Москву на фестиваль "Круг света" по туристическим путевкамМосква 20 сентября, 15:18
Пермский театр, приехавший на гастроли, потерял кота-артиста на Ярославском вокзале МосквыМосква 20 сентября, 15:13
"Метод Хэйра": как распределяются места в Госдуме по итогам выборовПолитика 20 сентября, 15:08
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у АлеппоПолитика 20 сентября, 14:56
Единый регистр больных ВИЧ запустят в регионах РФ 1 января 2017 годаОбщество 20 сентября, 14:52
Нарышкин: явка на выборах в Госдуму демонстрирует общеевропейский тренд на понижениеПолитика 20 сентября, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Около 20 человек погибли в результате обстрела гуманитарного конвоя близ Алеппо в понедельник. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).
Ранее МККК подтвердил гибель в результате инцидента одного сирийского волонтера.
Как ранее сообщили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, многие люди погибли и получили ранения в результате обстрела совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, в ООН не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий.
В свою очередь представитель американской администрации заявил, что гуманитарный конвой подвергся авиаудару, а не обстрелу, подчеркнув, что силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции непричастны к нападению.