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AFP: около 20 человек погибли при обстреле конвоя близ Алеппо

Международная панорама
20 сентября, 14:43 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, сентября. /ТАСС
Ранее МККК подтвердил гибель в результате инцидента одного сирийского волонтера
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© Aleppo 24 news via AP

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Около 20 человек погибли в результате обстрела гуманитарного конвоя близ Алеппо в понедельник. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).

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Ранее МККК подтвердил гибель в результате инцидента одного сирийского волонтера.

Как ранее сообщили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, многие люди погибли и получили ранения в результате обстрела совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, в ООН не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий.

В свою очередь представитель американской администрации заявил, что гуманитарный конвой подвергся авиаудару, а не обстрелу, подчеркнув, что силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции непричастны к нападению.

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