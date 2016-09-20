СМИ: армия Сирии опровергла информацию об атаке гуманитарного конвоя в Алеппо

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АБУ-ДАБИ, 20 сентября. /ТАСС/. Сирийская армия опровергла сообщения о ее причастности к атаке на гуманитарный конвой в Алеппо. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.
Согласно заявлению официального представителя Министерства обороны Сирии, "в сообщениях, распространенными некоторыми СМИ, о том, что сирийская армия якобы атаковала конвой с гуманитарной помощью в городе Алеппо, нет никакой достоверности".