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СМИ: армия Сирии опровергла информацию об атаке гуманитарного конвоя в Алеппо

Международная панорама
20 сентября, 15:50 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 20, сентября. /ТАСС
Согласно заявлению официального представителя Минобороны страны, в сообщениях, распространенными некоторыми СМИ, нет никакой достоверности
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© EPA/SYRIAN RED CRESENT

АБУ-ДАБИ, 20 сентября. /ТАСС/. Сирийская армия опровергла сообщения о ее причастности к атаке на гуманитарный конвой в Алеппо. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

Согласно заявлению официального представителя Министерства обороны Сирии, "в сообщениях, распространенными некоторыми СМИ, о том, что сирийская армия якобы атаковала конвой с гуманитарной помощью в городе Алеппо, нет никакой достоверности".

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