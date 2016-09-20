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Штайнмайер надеется, что новую эскалацию насилия в Сирии получится остановить

Международная панорама
20 сентября, 16:50 UTC+3
Материал из 1 страницы
Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

© AP Photo/Efrem Lukatsky

ООН, 20 се нтября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассчитывает, что международному сообществу удастся остановить очередную эскалацию насилия в Сирии. Об этом он заявил во вторник перед заседанием Международной группы поддержки Сирии, которая проходит "на полях" Генеральной ассамблеи ООН.

"Надеюсь, что получиться повернуть эскалацию вспять, но в настоящий момент я не могу быть в этом уверенным", - сказал он.

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Штайнмайер, Франк-Вальтер
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